Глава Дмитровского округа поручил решить вопросы дорог и света

Личный прием жителей прошел 4 июня в Дмитрове с участием главы округа Михаила Шувалова. Обсудили состояние дорог в Заречье и Горчакове, а также установку уличного освещения, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа.

В местной общественной приемной партии «Единая Россия» 4 июня состоялся очередной личный прием жителей. Его провел глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Жительница Дмитрова Елена, проживающая в новой части района Заречье, где активно ведется индивидуальное строительство, обратилась с вопросом о состоянии грунтовых дорог. Она попросила принять их на баланс муниципалитета, чтобы жителям не приходилось самостоятельно оплачивать расчистку зимой и отсыпку летом.

Заместитель главы округа Екатерина Швец на приеме проверила данные кадастровой карты и сообщила, что дороги в этой части Заречья уже находятся на муниципальном балансе. Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Алексей Гладков уточнил, что ежегодно в районе асфальтируют по две дороги. В планах — провести работы и на улице, где расположен дом заявительницы. Также по ее просьбе установку уличного освещения включат в план на следующий год.

Жительница деревни Горчаково Марина рассказала, что из-за активной застройки старая дорога к ее дому заросла и фактически отсутствует. Михаил Шувалов поручил в этом году провести расчистку от поросли и выравнивание грейдером. Дополнительные работы на участке дороги общего пользования включат в план на следующий год.

Все обращения приняты в работу. Глава округа отметил, что личные приемы остаются одним из наиболее эффективных форматов обратной связи с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.