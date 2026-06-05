В Поварово начал работать выездной кабинет офтальмолога

Выездной кабинет врача-офтальмолога начал принимать пациентов в Поваровской поликлинике городского округа Солнечногорск. Жители Поварово и соседних поселков могут пройти обследование и получить консультацию специалиста по четвергам с 8:30 до 15:30, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кабинет работает в рамках программы ротации кадров, направленной на повышение доступности медицинской помощи. Прием ведет врач-офтальмолог Менделеевской поликлиники Полина Бондарева. Она приезжает в Поварово не реже двух раз в месяц, что позволяет жителям регулярно получать консультации профильного специалиста рядом с домом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.