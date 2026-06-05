В Подольске 6 июня пройдет чемпионат Подмосковья по 3D-стрельбе

Летний чемпионат Московской области по 3D-стрельбе из лука пройдет 6 июня на территории горнолыжного комплекса «Красная горка» в Подольске. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из разных муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоится в субботу на трассе ГЛК «Красная горка» по адресу: Гаражный проезд, 8А. Торжественная церемония открытия начнется в 8:45.

3D-стрельба считается одной из самых зрелищных дисциплин в лучном спорте. В отличие от классической стрельбы по бумажным мишеням, участники поражают объемные резиновые макеты животных в натуральную величину. Мишени размещают на разном расстоянии и на пересеченной местности — в лесу, на склонах и в оврагах, что усложняет прохождение дистанции.

На трассе подготовили 24 мишени. В квалификационном этапе спортсменам предстоит пройти всю дистанцию и набрать максимальное количество очков. По итогам отбора определят финалистов, которые разыграют медали чемпионата. Регистрация для спортсменов и тренеров открыта до 4 июня включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.