Минздрав Подмосковья: состояние отравившихся детей в Череповце улучшилось

Десять детей из Московской области, которые были госпитализированы в Череповце, осмотрены инфекционистами, их состояние улучшилось, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее массовое отравление участников ансамбля «Гармоника» из Химок произошло в Череповце, куда школьники приехали на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения «Русские наигрыши».

С 18 апреля отмечена положительная динамика состояния пациентов. Им проведен полный забор анализов, начато лечение. Тяжелый пациент переведен из реанимации, состояние улучшилось до средней степени тяжести. Школьники со средней степенью перешли в категорию легких. У пациентов с легкой степенью состояние стабилизировалось.

Также двое 15-летних подростков отказались от госпитализации, они поедут домой с сопровождающими лицами.

Как уточнили в Минздраве, на сопровождающих детей специалистов есть доверенности, но они оформлены ненадлежащим образом, поэтому медучреждение не имеет права отпустить детей домой даже если у них улучшилось состояние. С помощью главы Череповца организован выход на родителей, вопросы будут решать индивидуально.

Ситуация с подмосковными школьниками находится под контролем, состояние детей улучшилось. Основная проблема — юридическая, поэтому сейчас требуется срочное оформление документов через администрацию города и родителей.

