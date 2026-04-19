Григорий Лепс планирует усыновить двух братьев из детского дома

Народный артист РФ Григорий Лепс планирует усыновить из детдома двух братьев возрастом 4 и 6 лет. Певец решил дать приемным сыновьям свою фамилию и отчество, сообщает Mash .

Сироты будут жить в продюсерском центре, где для них созданы комфортные условия: оборудованы комнаты, спортзал и учебный класс. До достижения 18-летнего возраста для братьев предусмотрены регулярные тренировки и занятия английским языком с репетитором.

При этом исполнитель хита «Самый лучший день» не сможет постоянно быть рядом с мальчишками. Из-за плотного гастрольного графика артисту придется найти няню со знанием английского языка, которая будет отвозить детей в школу и забирать их, когда исполнитель находится за пределами Москвы. Певец называет это огромной ответственностью и обещает довести дело до конца.

До завершения оформления официальных документов об усыновлении осталось всего 4 месяца. По словам Григория Викторовича, он стремится наверстать упущенное во время взросления родных детей. У артиста четверо детей от двух браков. На его решение повлияли беседы с другом, который воспитывает 12 своих детей и пятерых приемных.

К выбору Лепс подошел серьезно — тщательно изучает родословную, гены и готовится к трудностям при воспитании. В планах — приютить до трех малышей.

