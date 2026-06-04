Внутренний тревожный сканер: почему нельзя слепо верить интуиции в отношениях

«Наш ум почти никогда не живет в настоящем моменте. Чтобы чувствовать себя в безопасности, он постоянно делает две вещи: пытается предугадать будущее и анализировать прошлое. Из-за этого человек начинает искать опасность даже в стабильных отношениях», — объяснил Ягудин.

По его словам, так называемая интуиция часто работает как внутренний тревожный сканер. Именно поэтому появляются мысли вроде: «а вдруг мне изменили», «а вдруг у нее какие-то мысли», «а вдруг потом будет плохо».

«Интуиция больше всего боится бездействия, потому что в тишине ей кажется, что она теряет контроль. Когда вы проговариваете с партнером свои целеполагания и строите на будущее какие-либо планы, тогда у вас не будет постоянно этого интуитивного мышления и желания контроля», — добавил специалист.

Психолог призвал осторожнее относиться к идее «слепо доверять интуиции».

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