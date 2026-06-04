Своих нет? За кого болеют россияне на ЧМ по футболу – 2026

Согласно опросу, большинство жителей России планируют смотреть чемпионат мира по футболу – 2026, но каждый третий не будет ни за кого болеть. А почти каждый второй собирается подготовиться к просмотру и достать футбольную атрибутику. Об этом сообщили РИАМО аналитики платформ «Авито Товары» и «Авито Реклама».

За кого болеют опрошенные

Больше половины россиян (53%) планируют смотреть чемпионат мира по футболу – 2026. При этом 18% признаются, что, скорее всего, посмотрят только финальный матч, но столько же планируют следить за играми с участием любимых команд. И также 18% собираются смотреть все матчи — причем среди мужчин таких четверть (25%).

Болеть в этом году опрошенные собираются за сборную Бразилии (19%). 15% планируют поддерживать Испанию, 13% — Аргентину, 12% — Португалию, а 9% — Германию. Примечательно, что почти каждый четвертый (23%) среди опрошенных будет болеть за Испанию. Треть (33%) отметила, что просто любит футбол и не собирается никого поддерживать.

Как смотрят футбол

Смотреть футбол, причем даже крупные матчи, опрошенные в основном предпочитают дома в одиночестве (43%). Однако треть (33%) собирается с друзьями у кого-то в гостях, а 9% идут ради этого в паб или бар. Обычно просмотр происходит на телевизоре (74%), но почти всех остальных устраивают экраны поменьше — ноутбук (11%), смартфон (9%) или планшет (3%). И еще у 3% есть возможность наблюдать за матчами с проектора.

Примечательно, что почти каждый второй (47%) собирается подготовиться к просмотру крупных игр. 19% готовы как минимум одеться в футболку или форму любимой сборной, а 14% — надеть шарф или бандану клуба. 13% планируют достать флаг страны, за которую они болеют, а 10% — аксессуары в цветах команды. У 6% есть вувузелы, дуделки или другие шумовые атрибуты, и еще 6% хотят раскрасить лицо в цвета клуба.

Влияние рекламы

6 из 10 россиян признаются, что онлайн-реклама влияет на их решение о том, на какой площадке смотреть матчи, и для 11% это один из основных факторов выбора. Среди площадок, реклама на которых мотивирует к выбору определенного сервиса, респонденты отмечают сайты с объявлениями и маркетплейсы, сервисы коротких видеороликов (по 14% соответственно) и блогеров (12%).

Чемпионат мира по футболу – 2026 стартует 11 июня. В нем примут участие 48 сборных. Матчи пройдут в США, Мексике и Канаде. Финал запланирован на 19 июля.

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