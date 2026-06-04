Скворцова: российская вакцина от рака показала безопасность и имунный ответ

Российская пептидная онковакцина «Онкопепт», разработанная для борьбы с колоректальным раком, продемонстрировала первые положительные результаты в ходе клинического применения. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По результатам двух месяцев наблюдений за первыми пациентами, получившими препарат в конце марта — начале апреля, ученые зафиксировали формирование запланированного иммунного ответа при хорошей переносимости. У них не было тяжелых побочных эффектов.

Для прохождения терапии «Онкопептом» уже отобрано более 40 человек. Все они находятся на разных этапах подготовки или непосредственного введения препарата.

Основную группу участников составляют совершеннолетние пациенты с метастатическим раком толстой кишки. Они до этого перенесли хирургическое вмешательство и прошли как минимум две линии системной химиотерапии.

Препарат вводится индивидуально, а его первая доза была применена в марте текущего года. Полноценная оценка клинической эффективности лекарственного средства начнется в ближайшее время, по прошествии трех месяцев с момента первого укола у каждой группы пациентов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.