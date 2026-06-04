сегодня в 07:15

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в Московском регионе 4 июня

В Москве и области днем 4 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Она будет сопровождаться локальными осадками, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В дневные часы температура воздуха в регионе зафиксируется в пределах от 23 до 25 градусов тепла. При этом синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу.

Ветер будет северо-западный и северный. Его скорость составит 5–10 м/с.

В ночное время суток характер погоды существенно не изменится. Столбики термометров опустятся до отметок от 10 до 12 градусов тепла. На фоне переменной облачности в отдельных районах Московского региона сохранится вероятность небольшого дождя.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.