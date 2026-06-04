Сафонов попал в рейтинг 10 самых дорогих вратарей-футболистов в мире

Российский голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошел в десятку самых дорогих игроков своего амплуа в мировом футболе. Согласно свежему рейтингу Международного центра спортивных исследований (CIES), 27-летний воспитанник отечественного футбола расположился на седьмой строчке списка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Эксперты организации оценили текущую трансферную стоимость Сафонова в 42,9 млн евро.

Тройку лидеров рейтинга возглавил бывший партнер россиянина по французскому клубу итальянец Джанлуиджи Доннарумма (79,5 млн евро). Он перешел летом 2025 года в английский «Манчестер Сити».

На втором месте расположился вратарь испанской «Барселоны» Жоан Гарсия (78 млн евро). Третье занял бельгийский голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс (52,7 млн евро).

Сафонов пополнил состав ПСЖ летом 2024 года. В текущем сезоне российский вратарь прочно закрепил за собой статус ключевого игрока команды. Он отыграл 27 матчей, в 12 из которых его ворота оказались неприкосновенными.

За время выступления во Франции футболист успел дважды выиграть Лигу чемпионов и национальное первенство. Также вместе с другими членами команды стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

Наряду с Сафоновым высокие позиции в исследованиях CIES ранее занял еще один российский вратарь — Владислав Тороп из московского ЦСКА. Он вошел в восьмерку лучших молодых голкиперов планеты.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.