Гигиена решает: почему люди массово переходят с брекетов на элайнеры

«В мире существует две технологии исправления зубов: это брекеты и элайнеры. Каждая из них имеет свои противопоказания и показания. Сейчас большее количество людей предпочитают элайнеры, потому что приходы к стоматологу происходят намного реже, зубы намного комфортнее чистить, потому что вы легко можете снять элайнеры, или эти прозрачные капы, почистить зубы и потом поставить их на место», — сказал Воронов.

Он добавил, что с брекетами гигиена, как правило, у большинства людей неудовлетворительная, потому что их крайне сложно обслуживать.

«Пациенту тяжело вычищать между брекетами, а визиты к стоматологу будут намного чаще, как правило, раз в 2-3 недели. Если же мы говорим об элайнерах, то обычно поход к стоматологу может быть даже раз в 2-3 месяца, потому что пациент получает набор элайнеров, меняет их каждые 10-14 дней. Это намного комфортнее», — пояснил врач.

По его словам, правильное положение зуба в полости рта помогает ему дольше жить и испытывать нагрузки, а также меньше истираться. Будет меньше проблем с деснами, потому что при неправильном прикусе происходит атрофия десны и кости в области перегруженных зубов.

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