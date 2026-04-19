Блогер-геймер заживо сгорел в автомобиле на парковке в Екатеринбурге

Мужчиной, заживо сгоревшим в машине на парковке в Екатеринбурге, оказался 36-летний блогер-геймер Роман Петриченко. Его гибель подтвердила супруга Илона, сообщает E1.RU .

Трагедия произошла в ночь на 19 апреля. Автомобили Toyota Tank, Ford Mondeo и Kia Sportage загорелись на парковке на улице Раевского в Кировском районе. При ликвидации возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины в сгоревшем «Форде».

По словам местной жительницы, во время происшествия охранник парковки спал. Соседи обвиняют мужчину в халатности.

К настоящему моменту причины возгорания автомобилей неизвестны. Спецслужбы разбираются в происшествии.

Роман — блогер-геймер, в соцсетях он более известен под псевдонимом Дядя Рома. Екатеринбуржец стримил популярные компьютерные игры c 2024 года. Его видеоролики набрали свыше 13 млн просмотров.

