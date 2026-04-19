Солист «Руки вверх!» Жуков арендовал джет за 4 млн руб, чтобы успеть на концерт

Солист поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков арендовал частный джет Bombardier за 4 млн рублей, чтобы долететь из Хабаровска в Якутск на свой концерт, сообщает Mash .

Жуков и его команда не захотели рисковать полными залами в ЦСП «Триумф» 21 и 22 апреля, на концерты все билеты были проданы. А сейчас прямые рейсы из Хабаровска в Якутск выполняются нерегулярно, обычно самолеты летают 1–2 раза в неделю.

Теперь певец, техспециалисты и подтанцовка полетят на выступление на комфортабельном Bombardier. Салоны в них делятся на три зоны: переговорная, зона отдыха с диванами, приватная каюта. Еще есть кухня, туалеты, спутниковая связь, мультимедийные системы и Wi-Fi.

Перелет у музыкантов и команды займет около 2,5 часа.

