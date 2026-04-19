Двое подростков напали с ножом на прохожих в подземном переходе в Москве

Двое вооруженных ножом подростков напали и избили прохожих в подземном переходе на юго-западе столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Конфликт начался в вагоне метро. Затем поезд прибыл на станцию «Калужская» столичной подземки и выяснения отношений продолжились в подземном переходе.

На опубликованных кадрах видно, как двое подростков кулаками и ногами избивают мужчин. Затем один из нападавших достал из кармана нож и вновь набросился на оппонентов. Его попытался остановить третий подросток, который снимал происходящее на телефон, но безуспешно.

Пострадавшие обратились в полицию, сообщив, что их избили и порезали незнакомые подростки. Правоохранительные органы задержали нападавших. Выяснилось, что 16-летний молодой человек успел выкинуть нож.

В отношении подростки и его 17-летнего товарища возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

