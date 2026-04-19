Блогер Романцев утверждает, что Telega массово превращает iPhone в «кирпичи»

Блогер Сергей Романцев (Romancev768) утверждает, что из-за установленного приложения Telega смартфоны iPhone у россиян массово превращаются в «кирпичи» после свежего обновления iOS 26.4.1.

Ранее смартфоны россиян начали намертво блокироваться после установки обновления — на экране просто стоит логотип Apple.

Как отметил блогер, у него имеются три разных iPhone, на одном из них было установлено давно неиспользуемое приложение Telega. И только этот гаджет завис намертво при обновлении.

Он добавил, что разработчики Telega официально отрицают свою причастность к этому. Но, возможно, таким образом Apple хочет убрать помеченное вредоносным приложение со смартфона, просто заставив владельца полностью очистить телефон.

Также Романцев подчеркнул, что высказал в своем блоге субъективное мнение, которое основано на его личном опыте.

Причина «умирания» «яблочных» смартфонов остается именно версией. Открытого технического разбора, который бы доказал, что именно Telega напрямую ломает обновление iOS 26.4.1, на момент публикации нет.

В компании Telega опровергли связь приложения с «окирпичиванием» iPhone.

