Ничего не поможет: iPhone россиян превратились в кирпичи после обновлений

Обновление iOS 26.4.1, которое которое «прилетело» минувшей ночью, превратило iPhone многих россиян в «кирпичи». Пользователи рассказали, что гаджеты зависают и больше не включаются, сообщает SHOT .

По их словам, смартфоны намертво блокируются после установки обновления — на экране просто стоит логотип Apple.

Многие несут свои гаджеты на ремонт, но мастера отмечают, что есть один способ спасти iPhone — перепрошить с потерей всех данных. Количество обращений клиентов с такими «кирпичами» резко выросло за субботу.

По информации некоторых профильных Telegram-каналов, телефоны, вероятно, зависают из-за шпионского клиента Telega. Apple пометила приложение как опасное и исключила из App Store за слив личных данных. Если приложение стоит на телефоне, то он вполне может превратиться в «кирпич».

