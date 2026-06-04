Губернатор: ЮЛА значительно улучшит транспортную доступность в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) может быть полностью запущена в сентябре и значительно улучшит транспортную доступность.

«Это большая концессионная дорога, по сути, это дублер МКАДа. ЮЛА — 46 километров от Балашихи до юга Подмосковь,я и соответственно дальше уже есть ЦКАД, уже третье кольцо. Все это важно, все это позволяет экономить время. В сентябре-месяце мы окончательно эту дорогу запустим. Сейчас уже сообщение открыто примерно на 75% дороги. Строители — молодцы, и эта дорога, я уверен, даст очень заметный эффект для удобства жителей и экономики», — сказал Воробьев эфире телеканала «Россия 24» в рамках ПМЭФ — 2026.

В пример Воробьев привел трассу М-5 «Урал», которая разительно изменила транспортную доступность Жуковского, Люберец и Коломны, в том числе сделав их более экономически привлекательными.

Ранее Воробьев вместе с жителями и дорожниками запустил движение по участку Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток». Полностью открыть 4-6-полосную трассу, которую строят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют в сентябре 2026 года.

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