Воробьев: подмосковные рабочие добросовестно восстанавливают ДНР
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что рабочие добросовестно трудятся над восстановлением Донецка, Мариуполя, Макеевки.
«Есть подшефные регионы, мы один из них для Донецка, для Мариуполя, для Макеевки. Там работают строители, спасибо им, они работают добросовестно и, самое главное, в срок», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».
Глава региона подчеркнул, что это непростая задача — восстановление и капитальный ремонт, однако специалисты справляются.
«Мы на постоянном контакте с главами территорий, стараемся не подвести. Очень большая и серьезная координация ведется с федеральным центром, правительством. Сверяются все направления работы, будь то ЖКХ или дороги, или восстановление домов, мы стараемся оправдать доверие», — заключил губернатор.
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