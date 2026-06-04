Воробьев: подмосковные рабочие добросовестно восстанавливают ДНР

«Есть подшефные регионы, мы один из них для Донецка, для Мариуполя, для Макеевки. Там работают строители, спасибо им, они работают добросовестно и, самое главное, в срок», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

Глава региона подчеркнул, что это непростая задача — восстановление и капитальный ремонт, однако специалисты справляются.

«Мы на постоянном контакте с главами территорий, стараемся не подвести. Очень большая и серьезная координация ведется с федеральным центром, правительством. Сверяются все направления работы, будь то ЖКХ или дороги, или восстановление домов, мы стараемся оправдать доверие», — заключил губернатор.

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