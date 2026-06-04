Опасная охота: россиянка пыталась поймать рыбу-хирурга голыми руками

Российская туристка Дарья Провоторова в своем блоге provotorova.d.a поделилась курьезной и одновременно опасной историей, которая произошла с ней во время отдыха на зарубежном курорте. Девушка попыталась поймать голыми руками яркую рыбу, не подозревая, к каким последствиям это могло привести.

Инцидент случился в первый же день отпуска, когда автор публикации плавала у берега и разглядывала морских обитателей. Заметив в воде красивую и яркую рыбу, девушка решила поймать ее руками.

Однако объект внимания не просто проигнорировал попытки поймать его, а перешел в наступление. По словам туристки, в какой-то момент рыба развернулась и начала целенаправленно выгонять ее со своей территории.

Происходящее привлекло внимание других отдыхающих. Они с улыбкой наблюдали за тем, как женщина кричит на рыбу и пытается вступить с ней в противоборство.

Противостояние длилось около 10 минут, после чего блогер сдалась и вышла на берег. Только вечером, решив найти информацию о необычном морском обитателе в интернете, девушка осознала степень опасности своего поступка.

Выяснилось, что она пыталась поймать рыбу-хирурга. Этот вид известен тем, что имеет на хвосте острые шипы, которыми может нанести человеку глубокие и болезненные порезы ноге и другим частям тела человека. После этого случая туристка пообещала себе больше никогда не трогать никаких рыб во время купания.

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