Эксперт: не стоит рассчитывать на легкую и быструю поездку в Европу «как раньше»

Никто россиян специально не пугает, но реальность такова, что получить шенгенскую визу этим летом стало заметно сложнее и дороже. 11 стран давят на Брюссель, визовые центры работают с перебоями, сроки рассмотрения растягиваются, а отказов намного больше, чем пару лет назад. Об этом РИАМО сообщила эксперт по подбору туров Алиса Фонарева.

По ее словам, подаваться, конечно, можно — Италия, Франция, Греция, Испания все еще выдают визы, особенно при наличии хорошей визовой истории, брони и понятной цели поездки. Но рассчитывать на легкую и быструю поездку «как раньше» уже нет смысла.

«Закладывайте время с запасом, готовьте документы тщательно, не ждите горящих вариантов в последний момент. Если виза уже есть и срок позволяет — почему бы и нет, Европа никуда не делась», — сказала Фонарева.

Если же визы нет и нервы дороги — рыпаться в этом сезоне действительно рискованно: можно потратить деньги, время и получить отказ, отметила она.

«Альтернативы есть отличные — Турция, Египет, ОАЭ, Сербия, Черногория, Грузия. Так что не забивайте мечту совсем, но трезво взвесьте силы», — заключила эксперт.

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