сегодня в 08:27

Минобороны: за ночь над РФ сбили 13 украинских беспилотников

Минувшей ночью над пятью регионами страны и Азовским морем ликвидировали 13 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.

БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем.

Ранее в Краснодарском крае упали обломки беспилотника. Они рухнули в районе морского порта в Ейске.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.