Минобороны: за ночь над РФ сбили 13 украинских беспилотников
Минувшей ночью над пятью регионами страны и Азовским морем ликвидировали 13 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.
БПЛА уничтожили над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Азовским морем.
Ранее в Краснодарском крае упали обломки беспилотника. Они рухнули в районе морского порта в Ейске.
