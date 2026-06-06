РФ ведет переговоры с четырьмя странами о полной отмене виз

Россия может полностью отменить визы с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, сейчас идут переговоры. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ, сообщает РИА Новости .

По его словам, также обсуждается возможность отмены виз для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама — по аналогии с действующими соглашениями с Китаем и Ираном.

Чернышенко напомнил, что в прошлом году Россия уже отменила визы с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

Ранее в Сербии заявили, что не станут отменять безвизовый режим с Россией.

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