Кассационные жалобы на приговор Блиновской будут рассмотрены 7 июля

Второй кассационный суд общей юрисдикции назначил на 7 июля рассмотрение жалоб на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной за уход от налогов через дробление бизнеса и отмывание средств, сообщает ТАСС со ссылкой на слова участника процесса.

В суд поступили жалобы от трех адвокатов, а также от самой Блиновской и ее арбитражного управляющего Марии Ознобихиной, которая занимается делом о банкротстве блогера и ее семьи.

Ранее кассационный суд зарегистрировал жалобы защиты Блиновской на приговор.

На данный момент блогер находится во Владимирской области, где отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1.

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