Финский гонщик Миеттинен погиб во время заездов на «Нюрбургринге»

66-летний финский автоспортсмен Юха Миеттинен скончался после тяжелой аварии, которая произошла во время четырехчасовой гонки серии NLS на «Нюрбургринге», сообщает Sport.ru .

По информации издания Motorsport, в массовой аварии на немецкой трассе столкнулись семь машин. После ДТП организаторы сразу остановили заезд, чтобы провести спасательную операцию.

Как говорится в официальном заявлении, несмотря на быстрое прибытие экстренных служб на место ДТП, врачам не удалось спасти Миеттинена после того, как гонщика извлекли из автомобиля. Спортсмен скончался в медцентре.

DailyMail отметила, что трасса «Нюрбургринг», прозванная легендой шотландских автогонок Джеки Стюартом «зеленым адом», известна как одна из самых культовых, но и самых опасных в автоспорте.

