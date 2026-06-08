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Стало нечем дышать: платный туалет чуть не «задушил» девушку в Москве

Москвичка поделилась в соцсетях историей о том, как оказалась взаперти внутри неисправного уличного туалетного модуля возле станции метро Волжская. Девушка воспользовалась общественной кабинкой, однако при попытке выйти столкнулась со сбоем оборудования.

После нажатия на кнопку открытия замка изнутри входная дверь осталась заблокированной. Одновременно с этим в кабинке полностью погас свет и прекратила работу вентиляция.

Из-за этого в замкнутом пространстве стало тяжело дышать. Выбраться наружу москвичке помогло только случайное стечение обстоятельств.

На улице ее дожидалась подруга. Она сориентировалась и повторно приложила карту для оплаты услуги на внешнем терминале.

Электронная система посчитала модуль пустым и открыла замок для следующего посетителя. Пострадавшая призвала горожан к предельной осторожности. Она отметила, что без посторонней помощи на улице выйти из заблокированного помещения было бы крайне затруднительно.

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