Зажал в дверях и заставил купить духи: лже-парфюмер обманул блогера-колясочницу

Блогер-колясочник и журналистка Елена Семенова столкнулась с агрессивным уличным торговцем. Мужчина подкараулил девушку в тамбуре заведения и настойчиво предлагал духи, в результате чего обманул на 2 тыс. рублей, рассказала пострадавшая « СтальМедиа ».

На многочисленные отказы правонарушитель не реагировал. Он распаковывал новые флаконы и совал тестеры прямо в лицо. Когда пострадавшая попыталась объяснить, что просто шла за продуктами, продавец начал сбивать цену. В итоге ее опустили до 1 тыс. рублей за упаковку.

Девушка призналась, что сильно испугалась, отъехала к стене и осознала, что оказалась в ловушке. Выход полностью перекрывал незнакомец, а от страха она даже не смогла закричать. В итоге пострадавшая перевела мужчине 2 тыс. рублей. После этого он отдал духи, сразу выбежал на улицу и пропал.

Чуть позже она вернулась в заведение, чтобы отыскать записи с камер, но видеофиксации внутри не оказалось. Выяснилось лишь, что до этого в кафе тот же человек предлагал посетителям носки. Соседние уличные камеры на Ленинском проспекте тоже ничем не помогли. Они были развернуты в противоположную сторону.

Потерпевшая обратилась в полицию, но там ее перенаправили в другой участок. После этого девушка решила не тратить время на официальные разбирательства, а предала историю огласке в социальных сетях.

Из примет нападавшего она запомнила азиатскую внешность, кепку и огромную сумку с коробками. На них был логотип известного парфюмерного бренда.

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