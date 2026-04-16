Уровень Клязьмы в Орехово-Зуевском округе снизился до 2,46 м

Уровень воды в реке Клязьма в Орехово-Зуевском городском округе на 16 апреля снизился до 2,46 метра и продолжает падать. Ранее в СНТ «Дубравушка» фиксировали подтопление дороги, сейчас проезд полностью восстановлен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По состоянию на 16 апреля уровень Клязьмы в Орехово-Зуеве составил 2,46 метра. Динамика остается стабильной, вода продолжает убывать. Максимальный подъем реки в 2026 году достигал 3,88 метра, при этом критическая отметка 4,5 метра превышена не была.

Ранее в СНТ «Дубравушка» подтопило дорогу, что осложнило сообщение с частью городского округа. На месте был организован круглосуточный пост, дежурили оперативная группа и сотрудники Мособлпожспаса. В настоящее время вода полностью сошла, движение восстановлено, пост снят.

По данным ФГБУ «Центральное УГМС», в период половодья 2026 года на территории округа не зафиксировали зон затопления, затронувших объекты экономики.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителям рекомендуют обращаться по телефону 112 или в единую диспетчерскую службу округа по номеру +7 (496) 414-54-54.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.