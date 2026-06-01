Горит 300 «квадратов»: пожар на кровле повредил квартиры 40 жителей Звенигорода

В Звенигороде загорелась крыша после ремонта одного из домов, в итоге повреждены квартиры 40 жителей, сообщает администрация Одинцовского округа.

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже дома 41, корпус 2, по улице Почтовой. В 13:15 пожар локализовали на площади 20 кв. м, в 13:20 потушили открытое горение.

После этого в 13:46 огонь перекинулся на крышу, пожару присвоили ранг 1БИС, направлено дополнительно четыре автоцистерны, и две автолестницы. В 15:02 площадь увеличилась до 300 кв. м.

Из дома эвакуировали 200 человек. Вскрыли три квартиры.

«Осторожно, Москва» опубликовало видео о очевидцев, на которых показано открытое горение в доме и густой дым, поднимающийся от крыши.

