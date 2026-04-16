Ефимов: за год москвичи 122 тыс раз обратились за госуслугами в сфере имущества

За минувший год в сфере имущественно-земельных отношений было зафиксировано более 122 тысяч обращений за госуслугами. При этом свыше 70% из них подали удаленно, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«В 2025 году москвичи обратились за государственными услугами в сфере имущественно-земельных отношений более 122 тысяч раз. При этом свыше 70% заявлений — около 88 тыс. — поступило онлайн. Цифровизация различных госуслуг существенно упрощает взаимодействие города, граждан и бизнеса и сокращает сроки получения ответов на обращения. Всего сейчас только в сфере имущественно-земельных отношений физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям доступно 28 государственных услуг», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Как добавили в столичном Градостроительном комплексе, у юрлиц и ИП наибольшим спросом пользуются такие услуги: предоставление земли в аренду, выдача разрешений на использование городских участков, а также присвоение адресов объектам. Что касается жилищной сферы, то граждане чаще всего оформляют договоры соцнайма, запрашивают справки и документы о правах на жилфонд, зарегистрированных до 31 января 1998 года, а также подают заявления на приватизацию или деприватизацию недвижимости.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, за прошлый год информацию и документы о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, москвичи запрашивали свыше 24 тыс. раз.

«Для заключения договоров социального найма и дополнительных соглашений к нему горожане обращались около 23 тыс. раз, а за госуслугой по присвоению, изменению или аннулированию адресов объектов — почти 18 тысяч. Найти нужную услугу или сервис в сфере имущественно-земельных отношений можно на странице столичного Департамента городского имущества на портале mos.ru в разделе „Услуги“. Сориентироваться в цифровых продуктах поможет „Навигатор Единого земельного и жилищного сервиса“», — пояснила Соловьева.

В столичном Департаменте информационных технологий уточнили, что онлайн-услуги в имущественной и земельной сфере на портале mos.ru стабильно востребованы каждый год как бизнесом, так и обычными гражданами. Для подачи заявления не требуется лично посещать органы исполнительной власти: все доступно через интернет в любое удобное время из любой точки России. Отслеживать статус оказания услуги и получать итоговый результат также можно на портале.

Направить обращение в Департамент городского имущества онлайн разрешается в любой удобный момент. Если у получателей услуг остались вопросы или нужна дополнительная помощь, на портале mos.ru можно записаться на онлайн-консультацию со специалистами центра госуслуг или самого ведомства.