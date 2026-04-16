Пришлось ампутировать ногу: акула напала на испанца на Мальдивах

Турист из Испании получил тяжелые травмы после нападения акулы на Мальдивах

На Мальдивах акула напала на туристов из Испании во время экскурсии. Мужчине ампутировали ногу, он находится в реанимации, сообщает Сноб .

Все случилось 13 апреля у побережья острова Кудду. Молодожены из Испании приехали на острова в медовый месяц и отправились на морскую экскурсию в составе группы.

Туристы заплыли в акваторию рядом с заводом по переработке рыбы. В этом районе обитают акулы, которые питаются отходами предприятия, сбрасываемыми в воду.

По словам местных жителей, за неделю до происшествия завод не сбрасывал отходы. Предположительно, это могло повлиять на поведение хищников.

Сильнее всего пострадал мужчина. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами и большой кровопотерей. Врачам пришлось ампутировать ногу. Сейчас пострадавший находится в реанимации, медики борются за его жизнь.

Супруга туриста подала жалобу на компанию, организовавшую экскурсию. Женщина обвинила фирму в халатности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.