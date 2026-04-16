Пришлось ампутировать ногу: акула напала на испанца на Мальдивах

Происшествия

На Мальдивах акула напала на туристов из Испании во время экскурсии. Мужчине ампутировали ногу, он находится в реанимации, сообщает Сноб.

Все случилось 13 апреля у побережья острова Кудду. Молодожены из Испании приехали на острова в медовый месяц и отправились на морскую экскурсию в составе группы.

Туристы заплыли в акваторию рядом с заводом по переработке рыбы. В этом районе обитают акулы, которые питаются отходами предприятия, сбрасываемыми в воду.

По словам местных жителей, за неделю до происшествия завод не сбрасывал отходы. Предположительно, это могло повлиять на поведение хищников.

Сильнее всего пострадал мужчина. Его доставили в больницу с тяжелыми травмами и большой кровопотерей. Врачам пришлось ампутировать ногу. Сейчас пострадавший находится в реанимации, медики борются за его жизнь.

Супруга туриста подала жалобу на компанию, организовавшую экскурсию. Женщина обвинила фирму в халатности.

