В Химках возложили цветы в годовщину Берлинской операции

Памятное мероприятие в честь годовщины начала Берлинской наступательной операции 1945 года прошло 16 апреля у мемориала «Защитникам Отечества» в Химках. В нем приняли участие жители округа, депутаты и общественные деятели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

У мемориала «Защитникам Отечества» собрались активные жители и почетные гости. Муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская обратилась к участникам церемонии и напомнила о значении операции, завершившей Великую Отечественную войну и предопределившей крах нацизма.

«Берлинская наступательная операция — пример беспрецедентного героизма, самоотверженности и единства нашего народа. Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто ценой своей жизни приблизил долгожданную Победу. Наша обязанность сохранить эту память и передать ее будущим поколениям, чтобы никто и никогда не смог исказить историческую правду», — подчеркнула Инна Монастырская.

Гостям рассказали о стратегическом значении операции, о тяжелых боях и колоссальных потерях, которые понесла страна на пути к Победе. Особое внимание уделили мужеству солдат и офицеров, проявивших стойкость в сложнейших условиях городских сражений. Участники встречи возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за ценности и суверенитет, особенно важно сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям. Связь времен не должна прерываться. Подвиг дедов и прадедов — нравственный ориентир для современного общества и источник силы для страны», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Ирина Спирина добавила, что главная цель подобных мероприятий — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей, любви к России и родному городу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.