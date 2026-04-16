Застройщик скрылся с 30 млн и оставил 6 семей без домов в Чувашии

Шесть семей в Чувашской Республике лишились денег из-за скрывшегося застройщика. Он не построил их дома и нанес ущерб на сумму не менее 30 млн рублей, сообщает Baza .

Один из пострадавших Лазар поделился, что два года назад он вместе с членами семьи решили построить дом. Мужчина обратился к одобренному банком застройщику-ИП.

Лазар оформил ипотеку и задействовал материнский капитал. В то время частные дома по эскроу счетам еще не строили. 5 млн рублей направили застройщику.

Возводить дом начали через четыре месяца после оговоренной даты. Рабочие срывали сроки, поскольку употребляли алкоголь. Когда строители закрыли крышу и установили окна, работы остановились. Затем экспертиза нашла большое количество нарушений. Исправить их можно было, но для этого пришлось снять конструкции.

В аналогичной ситуации оказалась и другая пострадавшая Лариса. Она победила в суде с индивидуальным предпринимателем. Однако боится, что 5 млн ей не вернут.

Застройщик действовал через ИП и ООО. Их счета были заблокированы из-за долга перед ФНС и приставами в размере 7 млн рублей. Офисы, где клиентов принимал застройщик, перестали функционировать.

Не менее шести пострадавших пожаловались в Следственный комитет, остальные собираются подать заявление. Сотрудники СК возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

При этом предприниматель, по словам Лазара, открыл новый бизнес и устанавливает бытовки. Дело открыто на его близких.

