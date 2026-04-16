Один из самых счастливых праздников в году отмечают в России 17 апреля

Каждый год 17 апреля в России и других странах мира отмечают Международный день денег. Именно в эту дату произошла первая сделка по купле-продаже.

При этом неизвестно, что, когда и где приобрели.

Основная задача даты — вспомнить про роль денег в современном мире. Также в этот день важно задуматься о том, какое место в жизни человека отведено материальным средствам.

На островах Океании и у индейцев в Южной Америке торговля велась ракушками и жемчужинами. Европейцы покупали и продавали предметы за меха, обменивали их на животных.

Через некоторое время сделки проводились с помощью слитков и кусков бронзы, железа, серебра и меди. Более богатые страны использовали золото.

Бумажные купюры создали первыми в Китае. В 910 году там появился первый прототип нынешних купюр. В Европе бумажные деньги используются с 1661 года. В России они появились в 1769 году.

