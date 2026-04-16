Юрист объяснил, когда за мат на работе могут наказать
Нецензурная лексика на рабочем месте может стать поводом для дисциплинарного взыскания, если запрет закреплен во внутренних документах компании, сообщает RT.
Нецензурную лексику на работе могут расценить как дисциплинарный проступок. Однако для привлечения сотрудника к ответственности работодатель обязан доказать, что тот нарушил конкретные правила трудовой дисциплины.
Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин пояснил, что все зависит от локальных нормативных актов компании.
«В случае с матом на работе работодатель заранее должен предусмотреть в локальных нормативных актах (например, в правилах внутреннего трудового распорядка) запрет на нецензурную лексику на рабочем месте в рабочее время. Нарушение таких правил может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, а также уменьшение/лишение премии (если премия зависит от трудовой дисциплины)», — пояснил специалист.
Если такой запрет официально не установлен, привлечь сотрудника к ответственности за использование мата работодатель не сможет, заключил эксперт.
