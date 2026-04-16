Юрист объяснил, когда за мат на работе могут наказать

Юрист Южалин — о наказании за мат на работе: все зависит от локальных правил

Нецензурная лексика на рабочем месте может стать поводом для дисциплинарного взыскания, если запрет закреплен во внутренних документах компании, сообщает RT .

Нецензурную лексику на работе могут расценить как дисциплинарный проступок. Однако для привлечения сотрудника к ответственности работодатель обязан доказать, что тот нарушил конкретные правила трудовой дисциплины.

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин пояснил, что все зависит от локальных нормативных актов компании.

«В случае с матом на работе работодатель заранее должен предусмотреть в локальных нормативных актах (например, в правилах внутреннего трудового распорядка) запрет на нецензурную лексику на рабочем месте в рабочее время. Нарушение таких правил может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, а также уменьшение/лишение премии (если премия зависит от трудовой дисциплины)», — пояснил специалист.

Если такой запрет официально не установлен, привлечь сотрудника к ответственности за использование мата работодатель не сможет, заключил эксперт.

