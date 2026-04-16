Минобороны РФ заявило об ударе по объектам ВПК Украины

сегодня в 15:06

Атаку по ВПК Украины назвали ответом на удары по гражданским объектам РФ

Министерство обороны России сообщило о масштабном ударе по инфраструктуре Вооруженных сил Украины с применением высокоточного оружия, сообщает «Царьград» .

По данным ведомства, удар нанесли по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, где производятся беспилотники средней и большой дальности, а также крылатые ракеты. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивающие нужды ВСУ.

В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

В Минобороны РФ заявили, что атака стала ответом на «террористические нападения Украины на гражданские объекты на территории России». Ведомство подчеркнуло, что все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены. Результаты, как утверждается, подтверждены данными объективного контроля.

Ранее сообщалось об ударе по порту Измаила в Одесской области во время разгрузки судна с военной техникой и дронами, поставленными странами Североатлантического альянса.

