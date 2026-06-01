США провели 70 судов через Ормузский пролив за 3 недели

Центральное командование США (СЕНТКОМ) за последние 3 недели провело через Ормузский пролив около 70 коммерческих судов, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

При этом не уточняется, какие именно суда прошли и каким маршрутом они следовали.

По словам одного из чиновников, по крайней мере один из маршрутов пролегал недалеко от иранского побережья.

Ранее глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что Россия и Китай будут иметь возможность пользоваться благоприятными условиями при проходе через Ормузский пролив.

По его словам, стратегически важные для Ирана государства, включая РФ и КНР, продолжат пользоваться особым подходом в вопросах, связанных с проливом.

