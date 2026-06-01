Число госпитализированных после отравления в Пятигорске увеличилось до 34

Число отравившихся в кафе в Пятигорске увеличилось до 39, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов на платформе «Макс».

По его словам, к вечеру 31 мая поступили еще 3 человека.

«… общее количество госпитализированных — 34 пациента», — сообщил он.

При этом 5 человек отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что 33 человека, в том числе двое детей, подхватили острую кишечную инфекцию в заведении общественного питания в Пятигорске Ставропольского края.

