Австралийка впала в кому из-за менингита во время отдыха в Японии

24-летнюю туристку из Австралии госпитализировали в Токио с менингитом

24-летняя туристка из Австралии заболела менингитом во время поездки в Японию и провела три дня в искусственной коме. Об этом сообщает «Царьград» .

По данным Daily Mail, в начале февраля девушка вместе с молодым человеком отправилась в отпуск. В последнюю ночь перед вылетом у нее появились сильный озноб и дрожь. После приема парацетамола началась рвота, затем она потеряла сознание в ванной.

Пара планировала лететь домой, предполагая пищевое отравление. Однако в аэропорту состояние резко ухудшилось, и девушку экстренно госпитализировали в Национальный центр глобального здравоохранения и медицины в Токио.

Врачи диагностировали менингококковую инфекцию типа B, перешедшую в менингит, а также тяжелую системную реакцию организма. Пациентку ввели в медикаментозную кому, к ней срочно прилетели родители. Через три дня она пришла в сознание.

Позже девушка вернулась в Австралию и проходит реабилитацию дома. Специалисты отмечают, что менингококковая инфекция на ранней стадии может напоминать легкое недомогание, однако за считанные часы способна перейти в тяжелую форму.

