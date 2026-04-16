Песков: Кремль увидел видеообращение Виктории Бони

Видеообращение блогера Виктории Бони дошло до Кремля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Ролик Бони набрал большое количество просмотров и обратил на себя внимание людей. По словам Пескова, в своем видеообращении блогерша затронула многие проблемы, которые и так уже решаются.

Он добавил, что Боня говорила на «резонансные темы», которые власти не оставляют без внимания. По ним ведется кропотливая работа, где задействовано много людей.

«Но, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания», — сказал Песков.

Ранее Боня записала видеообращению к президенту РФ Владимиру Путину. В нем она заявила, что между обществом и российским лидером «выросла огромная стена», которую «надо пробивать».

