«Я не оппозиционер»: Боня объяснила, зачем записала видеообращение Путину

Телеведущая, модель и блогерша Виктория Боня в своих соцсетях опубликовала новый ролик, в котором объяснила цель своего завирусившегося в Сети видеообращения к президенту России Владимиру Путину.

Ранее звезда «Дома-2» записала видеообращение к Путину. В нем она заявила, что между обществом и российским лидером «выросла огромная стена», которую «надо пробивать». Блогерша подчеркнула, что очень любит президента, но ему «из-за страха» якобы не все докладывают, например, о наводнении в Дагестане.

«В моем обращении к президенту озвучены очень важные повестки дня, которые требуют внимания к ситуациям. Речь идет об экологической катастрофе и ЧС в регионе России. Молчать об этом это просто предательство себя. Благодарю за понимание», — подписала новое видео Боня.

Кроме того, телеведущая призвала «не выкручивать» из своего заявления «того, чего нет» и заверила, что не намерена становиться «каким-то там оппозиционером».

