Проект «Рождественский подарок» провели представители ОНК в ИК-5
Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области
Исправительную колонию № 5 ГУФСИН России по Московской области в Можайске посетили заместители председателя ОНК Подмосковья Сергей Харив и Сергей Анисинкин совместно с членами ОНК Натальей Рыжовой и Оксаной Пономаревой. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Уже на протяжении нескольких лет Общественная наблюдательная комиссия помогает осужденным женщинам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях области, поддерживать и укреплять семейные и детско-родительские отношения.
В январе 2026 года была проведена очередная акция «Рождественский подарок», в рамках которой более ста тридцати малышей в самых разных регионах страны получили долгожданные подарки и открытки с поздравлениями и теплыми пожеланиями от своих мам.
«Во время сегодняшней встречи с женщинами, принявшими участие в этом проекте, мы предали им рисунки, фотографии, а также показали видеопослания от их детей и родных, которые они так ждали», — отметил Сергей Харив.
Данная акция проводится в исправительных учреждениях по инициативе Общественной наблюдательной комиссии Московской области и волонтеров — студентов МГЮА им. Кутафина.
В завершении встречи представители общественности также провели личные беседы с осужденными женщинами, ранее обратившимися в ОНК.
