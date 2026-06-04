Нилов заявил о развитии в подготовке кадров в регионах

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что на ПМЭФ решаются ключевые вопросы социальной политики и рынка труда, включая подготовку кадров в регионах, сообщает 360.ru .

Ярослав Нилов отметил, что Петербургский международный экономический форум влияет не только на бизнес, но и на социальную сферу. Развитие предпринимательства создает рабочие места, увеличивает доходы и налоговые поступления, влияет на инфраструктуру и производительность труда.

По его словам, решения по социально-трудовым отношениям проходят через механизм трипартизма. Депутат напомнил, что после обсуждения на ПМЭФ Госдума приняла поправки о гибких формах занятости.

«Это было инициировано работодателями, и вместе с профсоюзной стороной два министерства — Минэкономразвития и Минтруд — в продолжительной дискуссии сформировали предложение. Потом мы его окончательно приняли», — рассказал Нилов.

Он также напомнил, что на форуме поднимались вопросы индексации пенсий работающим пенсионерам и поддержки семей. В частности, женщина в отпуске по уходу за ребенком получила право одновременно работать и получать пособие.

Среди приоритетов ПМЭФ-2026 Нилов назвал трудоустройство участников СВО и их адаптацию к мирной жизни, а также подготовку кадров с учетом специфики регионов.

«Везде нужны свои подготовленные кадры. В противном случае мы будем именно вынуждены приглашать работников из-за рубежа», — пояснил депутат.

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