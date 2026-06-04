УФАС Подмосковья оштрафует «ТБанк» за рекламную рассылку

Московское областное УФАС признало рекламу АО «ТБанк» ненадлежащей из-за рассылки без согласия абонента и передало материалы для привлечения к ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для проверки стало обращение гражданина, который сообщил о получении на электронную почту письма с рекламой финансовых услуг. В обращении указывались признаки нарушения закона о рекламе.

После рассмотрения заявления ведомство возбудило дело в отношении АО «ТБанк» по части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования закона. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения банка к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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