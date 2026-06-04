«Вечерняя Москва» выпустила спецномера к ПМЭФ-2026

Газета «Вечерняя Москва» представила на стенде правительства столицы на ПМЭФ-2026 два специальных выпуска — о социальных инициативах и достижениях строительной отрасли, сообщает «Вечерняя Москва» .

Первый спецвыпуск — «Город детства» — посвящен социальным программам Москвы для гармоничного развития детей. В нем рассказывается о мерах поддержки в сфере общего и дополнительного образования, предпрофессиональной подготовки, здравоохранения, спорта и наставничества. Отдельное внимание уделено помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также представлена система поддержки семей — от перинатальных центров и служб ранней помощи до современных школ, колледжей и секций.

Глянцевый выпуск «Москва строится» приурочен к 70-летию Дня строителя, который отметят в августе 2026 года. Издание знакомит с вкладом строительной отрасли в экономику столицы, раскрывает ключевые принципы градостроительной политики и приводит актуальную статистику. В номере представлены крупные проекты — от развития транспортной инфраструктуры до роботизированного завода по выпуску крупногабаритных модулей для строительства.

Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме стал интерактивной площадкой, где демонстрируются достижения и планы столицы в экономике, промышленности, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере.

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