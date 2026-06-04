Ученые выявили вирус, связанный с риском рака кишечника

Международная группа ученых из Дании и Австралии обнаружила ранее неизвестный вирус, который может быть связан с развитием колоректального рака, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Исследование опубликовано в журнале Communications Medicine. В центре работы оказалась бактерия Bacteroides fragilis, которую часто выявляют у людей с опухолями кишечника. При этом микроорганизм встречается и у многих здоровых людей.

Ученые проанализировали образцы кишечной микрофлоры участников крупного датского проекта с помощью генетических методов. Выяснилось, что у пациентов с колоректальным раком бактерия нередко содержала бактериофаг — вирус, использующий бактерии для размножения.

Дополнительная проверка на выборке из 877 человек показала, что носительство этого бактериофага среди пациентов с раком встречается примерно в два раза чаще. По мнению исследователей, открытие может помочь в разработке новых методов ранней диагностики. В будущем вирус может стать биомаркером, позволяющим выявлять повышенный риск заболевания до появления первых симптомов.

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