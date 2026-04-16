Стоматолог из Дагестана погиб в пожаре в Чуксином тупике в Москве

Погибшим в пожаре в Чуксином тупике в столице оказался успешный стоматолог из Дагестана Абдулгалим Г. Он снимал одну из комнат в коммуналке, сообщает «МК: срочные новости» .

В другой комнате жила коллега стоматолога, а в третьей хранился электросамокат, который мог стать причиной пожара в московской квартире. Однако жильцы считают, что все дело не в СИМ.

Соседка погибшего врача утверждает, что проснулась от хлопков и запаха дыма. В коридоре женщина заметила горящий у входной двери щиток. Она уткнулась носом в мокрую тряпку и легла на пол, а Абдулгалим побежал к выходу, надышался угарным газом и погиб.

Стоматолог работал в клинике на юго-западе Москвы. Летом он планировал отметить свадьбу на родине. У матери он был единственным ребенком.

В результате пожара была уничтожена коммунальная трехкомнатная квартира в шестиэтажке и часть подъезда. Погибшему мужчине было 25 лет, спасти удалось семь человек.

