6 млн за видео с пенисом: в Самаре подали иск на Диброва

6 млн рублей пытались взыскать с Диброва за видео с расстегнутой ширинкой

С телеведущего Дмитрия Диброва пытались через суд взыскать почти 6 млн рублей из-за видео с расстегнутой ширинкой. Иск отправил юридический сервис из Самары, который до этого покупал рекламу у звезды, сообщает Starhit .

Представители фирмы посчитали, что ролик наносит ущерб их деловой репутации. Иск был отправлен в Арбитражный суд Москвы в начале 2026 года.

Слушания были в марте. Суд выиграл Дибров. Адвокат телеведущего поздравил подзащитного.

В ноябре Диброва сняли на видео в Подмосковье. Он вышел из машины с торчащим из ширинки половым органом.

Позднее телеведущий рассказал, что его пытались шантажировать с помощью видео. Дибров заявил, что инцидент произошел случайно. Он вышел из туалета и забыл застегнуться.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.