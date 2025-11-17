Дибров объяснил появление видео с расстегнутой ширинкой

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал появление в сети видео, на котором он запечатлен с расстегнутой ширинкой, и заявил, что стал жертвой шантажа, сообщает Абзац .

По его словам, инцидент с расстегнутой ширинкой произошел случайно. Ведущий просто вышел из туалета и забыл застегнуться.

«Ну кто из вас не выходил из туалета с расстегнутой ширинкой?» — пояснил телеведущий.

Дибров подчеркнул, что не совершал никаких непристойных действий, не посещал вечеринку и лишь вышел из микроавтобуса, чтобы помочь девушке. Он также отметил, что никакого зрительного контакта с кем-либо не было.

Шоумен добавил, что ролик был снят давно, но распространился только сейчас. По его словам, авторы видео пытались шантажировать его и требовали деньги, однако он отказался идти на их условия.

