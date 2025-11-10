Человека, похожего на телеведущего Дмитрия Диброва, заметили в Подмосковье с торчащим из ширинки голым половым органом. Соответствующие кадры распространил SHOT .

Утверждается, что видео с предполагаемым Дибровым сняли еще летом, но оно утекло в Сеть только сейчас. Сам телеведущий пока не комментировал эти кадры.

На видео запечатлен человек в очках, который сильно похож на Дмитрия Диброва. Судя по видео, мужчина выходил из машины с торчащим из штанов половым органом и, предположительно, онанировал. После этого к нему подошла девушка, которую он взял за руку и начал с ней беседовать. Далее пара начала уходить, при этом мужчина так и не «спрятал» оголенный детородный орган.

Ранее Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной. Журналисты писали, что причиной разрыва отношений стало то, что супруга телеведущего изменила ему с миллионером. Позже Дибров называл себя «предводителем Ордена рогоносцев».

После развода звезда телевидения оставил экс-жену без виллы за 800 миллионов рублей.

