В парке «Ривьера» Можайского округа прошел субботник

25 апреля в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера» кипела работапрошел субботник. Более 150 неравнодушных можайцев посетили мероприятие, сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Участников субботника приветствовали заместитель главы Можайского округа Евгений Майборода, председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и директор парка «Ривьера» Александр Калинин. Они поблагодарили жителей за отклик и активную гражданскую позицию.

Результат — внушительный: порядка 300 мешков сухой листвы и веток отправились на утилизацию. Сотрудники парка провели профессиональную опиловку деревьев, а также обновили краску на бордюрах и перилах.

Теперь парк стал еще более привлекательным и комфортным для его гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.